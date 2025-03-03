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Isparta’da Kaçak Makaron Operasyonu: 60 Bin Adet

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JANDARMA EKİPLERİNDEN OPERASYON

Isparta’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, toplamda 60 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Çevre illerden Isparta’ya kaçak makaron getirileceğine dair alınan istihbarat neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 1 Mart’ta, iki şüpheliyi takip etmeye başladılar.

ARACINDA MAKARON BULUNDU

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, bandrolsüz olarak saklanan 60 bin adet makaron bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen makaronlara da el konuldu.

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