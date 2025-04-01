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Isparta’da Kaçak Uzatma Ağına El Konuldu

DENETİMLERDE EL KONULAN AĞLAR

Isparta’da su ürünleri kontrol ekipleri, 30-31 Mart 2025 tarihlerinde Kovada Gölü’nde gece denetimi düzenledi. Bu denetim sırasında, kaçak avcılıkta kullanılan sahipsiz 1200 metre uzunluğundaki uzatma ağına el konuldu.

HUKUKİ İŞLEMLER VE BALIKLARIN GÖLE İADESİ

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği gerekli hukuki işlemler yürütüldü. Denetim esnasında yakalanan sazan balıkları ise canlı bir şekilde göle geri bırakıldı.

YASADIŞI AVCILIKLA MÜCADELE VURGUSU

Yetkililer, yasadışı avcılıkla mücadele konusundaki kararlılıklarını dile getirerek bu tür denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

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