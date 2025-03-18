Isparta’da Kaçakçılık Operasyonları: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDAN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 15-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla toplam 71 bin 520 makaron ve 57 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Bu süreçte 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Hedef, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelikti ve çok sayıda bandrolsüz makaron ile tütün ürünleri ele geçirildi.

İLK OPERASYONDA BÜYÜK GÖVDE GÖSTERİSİ

Alınan bilgilere göre, çevre illerden Isparta’ya kaçak makaron ve tütün mamullerinin taşındığı bilgisi üzerine, 15 Mart’ta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, iki şüphelinin aracında yapılan aramada 31 bin 160 adet bandrolsüz dolu makaron bulundu. Adli işlem başlatılarak kaçak ürünlere el konuldu.

İKİNCİ OPERASYONUN DETAYLARI

Aynı gün, Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ikinci operasyonda, bir şüphelinin aracında 3 bin 220 adet bandrolsüz dolu makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Bu şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı ve ele geçirilen malzemelere el konuldu.

YALVAÇ’TA KAPSAMLI ARAMA

17 Mart’ta Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüpheliye ait ev, işyeri ve araçlarda arama yaptı. Bu aramalarda 27 bin 140 adet bandrolsüz dolu makaron, 11 bin adet bandrolsüz boş makaron, 52 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçen malzemelere el konuldu.