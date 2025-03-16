Isparta’da Kafa Kafaya Kaza: 2 Ölü

Büyük bir trafik kazası, Isparta’da iki otomobilin kafa kafaya çarpması sonucunda meydana geldi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Batı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiler doğrultusunda, sürücüleri henüz belirlenemeyen 32 AEV 528 plakalı otomobil ile 32 ACA 051 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı.

KAZA YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza anını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra sağlık görevlileri ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Kazada ağır yaralanan Ali Osman Pezer, Ahmet Taha Özet ve isimleri henüz öğrenilemeyen diğer üç kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastaneye ağır yaralı olarak ulaşan Ahmet Taha Özet ve Ali Osman Pezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.

DİĞER YARALILARIN DURUMU VE SORUŞTURMA

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bilgisi edinildi. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. Olayın detayları ve kazanın nedenleri üzerine çalışmalar devam ediyor.