Isparta’da Kamyon Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon yol kenarına devrildi. Kaza, sabah saat 05.00 sularında Isparta-Konya kara yolunun 109. kilometresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Mustafa P. yönetimindeki 42 AEG 763 plakalı kamyon, kötü hava şartları sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucunda sürücü Mustafa P. yaralandı.

AÇILAN İNCELEME SONUCU

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirim sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.