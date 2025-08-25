Isparta’da Kapsamlı Denetimler Yapıldı

KAPSAMLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde yer alan polis sorumluluk bölgelerinde geniş çaplı denetimler düzenliyor. Bu denetimler sırasında 33 bin 447 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 15 kişi yakalanıyor.

TRAFFIC KONTROLLERİNDE BAŞARILI SONUÇLAR ALINDI

17-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, trafikte kontrol edilen 19 bin 895 araç inceleniyor. Elde edilen sonuçlara göre, 2 bin 517 sürücüye çeşitli işlemler uygulanıyor. Ayrıca, denetimler sırasında 4 ruhsatsız silah da ele geçiriliyor.