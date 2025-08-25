Haberler

Isparta’da Kapsamlı Denetimler Yapıldı

KAPSAMLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde yer alan polis sorumluluk bölgelerinde geniş çaplı denetimler düzenliyor. Bu denetimler sırasında 33 bin 447 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 15 kişi yakalanıyor.

TRAFFIC KONTROLLERİNDE BAŞARILI SONUÇLAR ALINDI

17-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, trafikte kontrol edilen 19 bin 895 araç inceleniyor. Elde edilen sonuçlara göre, 2 bin 517 sürücüye çeşitli işlemler uygulanıyor. Ayrıca, denetimler sırasında 4 ruhsatsız silah da ele geçiriliyor.

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

