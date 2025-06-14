Isparta’da Kaza, Bir Kişi Yaralandı

TRAÇİĞİ ZANLI OLARAK OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI

Isparta’da yaşanan bir trafik kazasında, otomobil beton bloğa çarparak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan bir kişi ise yaralandı. Olay, saat 15.45 sıralarında Eğirdir-Isparta Karayolu’nun 6. kilometresinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, S.A. (64) yönetimindeki 07 AIU 41 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağında bulunan menfez başındaki beton bloğa çarparak devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü S.A.’nın bu kazada olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan C.A. (67) ise yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.