Isparta’da Kaza, Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBEDEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta’da bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Bilal Gençer’in cenazesi defnedildi. E.Y. isimli 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, Turan Mahallesi 126 Cadde üzerinde Gençer’e çarptı. Kaza sonrasında olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Gençer, yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kazanın ardından sürücü E.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gençer’in cenazesi, yakınları tarafından Isparta Şehir Hastanesi morgundan alındı ve Karaağaç Mahallesi Meydanlık Camisi’ne getirildi.

CENAZE NAMAZI SONRASI DEFİN İŞLEMLERİ YAPILDI

Bilal Gençer için kılınan cenaze namazının ardından, cenazesi aile kabristanlığına defnedildi. Bu acı olay, ailesi ve sevenleri için büyük bir kayıp oldu.

Tekirdağ’da Anne Ve Oğlu Yaralandı

Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğlu bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla küresel farkındalık yaratmayı amaçladıklarını duyurdu.

