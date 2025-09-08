Isparta’da Kaza, Güvenlik Görevlisi Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Isparta’da, 19 yaşındaki bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aracının çarptığı güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan güvenlik görevlisi, Karaağaç Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Turan Mahallesi 126’ncı Cadde üzerinde gerçekleşti.

AĞIR YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ

Alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki Efe Berk Y.’nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak okulun güvenlik görevlisi Bilal Gençer’e (32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gençer için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi yapılan Gençer, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE GÖZYAŞLARI

Gençer’in cenazesi, Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Karaağaç Meydanlık Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine katılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili açılan soruşturmanın sürdüğü bilgisi alındı.