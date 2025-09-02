Isparta’da Kaza, İki Yaralı

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Kaza, bugün öğle saatlerinde Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi Elitlik mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, C.T.Ş. yönetimindeki 32 AAY 642 plakalı otomobil, Yalvaç’a doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole savruldu.

ARAÇ TAKLA ATTI, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Savrulduktan sonra refüje çarpan araç takla attı ve çam ağaçlarını devirdikten sonra durdu. Kazada, sürücü C.T.Ş. ve eşi S.Ş. yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirilerek yaralılar için müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.