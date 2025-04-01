Isparta’da Kaza: Otomobil Takla Atarak Çarptı

Otomobil Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta-Konya karayolunda meydana gelen kaza sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Bu talihsiz olayda sürücü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Isparta-Konya karayolu üzerinde Şarkikaraağaç ilçesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralıların Durumu

Alınan bilgilere göre, Mehmet Cengiz yönetimindeki 32 K 1688 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı ve akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kaza anını gören vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Cengiz’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Selame C. ise kazada yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.