Isparta’da Kaza, Yaralı Yok

KAZA ANINDA ŞAHADETLERİMİZİ KORUDU

Isparta’da bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza büyük bir şansa yol açtı; kaza sırasında yaralanan olmadı. Kaza, merkeze bağlı Işıkkent Mahallesi’ndeki 256. Cadde üzerinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Arif G. kontrolündeki 32 AFC 291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce bir ATV’ye çarptı, ardından park halindeki başka bir araca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düşerek durabildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu kazada yaralanan olmayınca, araçlarda maddi hasar tespit edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.