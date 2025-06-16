Isparta’da Mezuniyet Töreni Düzenlendi

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi’nden (SDÜ) mezun olan 6 bin 300 öğrenci için bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Valilik önünde toplanan protokol üyeleri ve öğrenciler, Türk bayrakları ve pankartlarla bando eşliğinde Atatürk Stadyumu’na yürüdü. Stadyumda yapılan törende, öğrencilerin kortej geçişinin ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve başarılı öğrencilere ödülleri verildi.

ÖĞRENCİLERİN EMEKLERİNE VURGU YAPILDI

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin uzun ve zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Öğrencilerin emeklerinin karşılığını gururla aldığını vurgulayan Yanık, “Bu diploma sadece bilgiye değil, azme, dirayete ve hedeflerinize olan sadakatinize de verilen bir belge” dedi. Yanık, öğrencilere seslenerek, “Bugünün dünyasında sahip olduğunuz bilgi kadar taşıdığınız vicdan, kurduğunuz cümleler, durduğunuz yer, kim olduğunuz da önemli” ifadesini kullandı. Ülkenin, coğrafyanın bu nesillere ihtiyacı olduğunu belirten Yanık, “Adaletin sesi, merhametin temsili, bilginin hakkını veren bir nesil olarak yetişmeniz, hepimizin ortak duası, ortak gayretidir” dedi.

GELECEĞİN TEKNOLOJİ HAMLESİNE VURGU

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Türkiye’nin güçlü sanayisiyle, yerli savunmasıyla ve milli uzay programı ile yeni bir çağı inşa ettiğine dikkat çekti. Milli teknoloji hamlesinin öznesinin mezun öğrenciler olduğunu aktaran Saltan, “Bu hamlenin başarıya ulaşması, sizin aklınıza, yüreğinize ve kararlılığınıza bağlıdır” dedi. Her projenin, her satırın, her şirketin bu milletin geleceğine değer katacağını vurgulayan Saltan, bu gücün sadece maddi kalkınma için değil, adalet, merhamet ve barış için de kullanılması gerektiğini belirtti. Bugün dünyanın büyük çalkantılardan geçtiğini, Ortadoğu’daki çatışmaların çocukların gökyüzüne korkuyla bakmasına neden olduğunu ifade eden Saltan, “Filistin’de her gün bir vicdan yarası yeniden açılıyor. İnsanlık onuru, bu kadim topraklarda sınanıyor” dedi.

MEZUNİYET ANDI VE EĞLENCE

Konuşmaların ardından mezuniyet andını okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak müzik eşliğinde eğlendi. Törene protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.