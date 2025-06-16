Isparta’da Mezuniyet Töreni Yapıldı

MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi’nden (SDÜ) mezun olan 6 bin 300 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Valilik önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla bando eşliğinde Atatürk Stadyumu’na yürüdü. Stadyumda yapılan törende, öğrencilerin kortej geçişinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

DERYA YANIK’TAN VURGULU AÇIKLAMALAR

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin zorlu bir süreci geride bıraktığını belirtti. Yanık, öğrencilerin emeklerinin karşılığını gururla aldığını ifade ederek, “Bu diploma sadece bilgiye değil, azme, dirayete ve hedeflerinize olan sadakatinize de verilen bir belge.” dedi. Ayrıca, öğrencilerin yalnızca meslek sahibi olmak amacıyla yola çıkmadığını, günümüz dünyasında bilgi kadar vicdan, cümleler ve duruşun da önemli olduğunu vurguladı. Ülke ve coğrafyanın öğrencilerine ihtiyaç duyduğunu belirten Yanık, “Adaletin sesi, merhametin temsili, bilginin hakkını veren bir nesil olarak yetişmeniz, hepimizin ortak duası, ortak gayretidir.” dedi.

REKTÖR SALTAN’DAN GÜÇLÜ MESAJLAR

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Türkiye’nin güçlü sanayisi, yerli savunması ve milli uzay programıyla yeni bir çağı inşa ettiğini aktardı. Milli teknoloji hamlesinin öznesinin mezun öğrenciler olduğunu ifade eden Saltan, “Bu hamlenin başarıya ulaşması, sizin aklınıza, yüreğinize ve kararlılığınıza bağlıdır.” diyerek, mezunların geliştirdiği her projenin ve çalışmanın ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, bu gücün maddi kalkınmanın yanı sıra adalet, merhamet ve barış için de kullanılması gerektiğinin altını çizerek, “Çünkü bugün dünya, büyük çalkantılardan geçiyor. Özellikle Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar, çocukların gökyüzüne korkuyla baktığı bir coğrafya gerçeğini gözler önüne seriyor.” dedi.

MEZUNİYET SEVİNCİ KUTLANDI

Konuşmaların ardından mezuniyet andını okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. Törene protokol üyeleri, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.