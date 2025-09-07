Isparta’da Modifiye Araç Denetimi Yapıldı

DENETİMLERİN DETAYLARI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, modifiye edilmiş ve abartı egzozu bulunan araçlara yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler, 10 değişik noktada yapıldı ve 41 ekip ile 67 personel bu çalışmalara katıldı. Gerçekleştirilen uygulama, akşam saat 21.00 ile 24.00 arasında sürdü.

Denetimlerde toplamda 125 kişinin ve 96 aracın sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunarak kurallara aykırı olan araçlara yönelik gerekli idari işlemler gerçekleştirildi. Bu uygulama, toplumda trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.