Isparta’da Modifiye Araç Denetimi Yapıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, modifiye edilmiş ve abartı egzozu bulunan araçlara yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler, 10 değişik noktada yapıldı ve 41 ekip ile 67 personel bu çalışmalara katıldı. Gerçekleştirilen uygulama, akşam saat 21.00 ile 24.00 arasında sürdü.

Denetimlerde toplamda 125 kişinin ve 96 aracın sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunarak kurallara aykırı olan araçlara yönelik gerekli idari işlemler gerçekleştirildi. Bu uygulama, toplumda trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

