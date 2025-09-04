Isparta’da Motosiklet Çarpmasıyla Adam Öldü

KAZA ANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Isparta’da yolun karşısına geçmeyi amaçlayan 64 yaşındaki bir adam, motosikletin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.00 civarında Gülevler Mahallesi 106 Cadde ile 4036 Sokak kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki A.D. tarafından sürülen 48 AIU 381 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan 64 yaşındaki Salim Erdoğu’ya çarptı. Çarpma sonucunda yere düşen Erdoğu, ağır yaralandı.

OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görüp ihbarda bulunan vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine acil durum ekipleri ve polis gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Salim Erdoğu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.