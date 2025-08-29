Isparta’da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

İKİGENÇ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Isparta’da motosikletlerin çarpıştığı bir kaza sonucunda Yusuf Bilal Yüceer ve Arda Mutlu yaşamını yitirdi. Olay, saat 00.30 sıralarında Davraz Mahallesi 138’inci Cadde’de gerçekleşti. Eray Zeybek’in kullandığı 32 EZ 711 plakalı motosiklet ile Yusuf Bilal Yüceer’in sürücüsü olduğu 32 AFM 802 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler savrulurken, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, sürücü Yusuf Bilal Yüceer ile yol arkadaşı Arda Mutlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ikilinin hayati tehlikesi kurtarılamadı. Diğer sürücü Eray Zeybek ise hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak resmi incelemeler başlatıldı.