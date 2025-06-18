Isparta’da Narkotik Operasyonu Gerçekleşti

NARKOTİK OPERASYONUNDA BİNLERCE UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Isparta il merkezinde gerçekleştirilen iki ayrı narkotik operasyonunda, binlerce kullanımlık uyuşturucu madde yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken, yedi kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

OPERASYONLARDA ELDEN UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Geçtiğimiz pazartesi günü il merkezinde yapılan iki ayrı narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 1,188 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1,12 gram metamfetamin ve üç adet sentetik ecza maddesi bulundu. Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak yedi şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlamasıyla adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.