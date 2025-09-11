Haberler

Isparta’da Nöbet Tutan Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

KAZA ANINA DAİR GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Isparta’da özel bir okulun kapısında nöbet tutarken araç çarpması sonucu hayatını kaybeden Bilal Gençer’in (32) kazasına ait görüntüler gün yüzüne çıktı. Kazanın ardından gözaltına alınan cip sürücüsü, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Kaza, 7 Eylül pazar günü saat 22:30 civarında Turan Mahallesi 126. cadde üzerinde gerçekleşti. 19 yaşındaki Efe Berk Yıldırım’ın kullandığı cip, güvenlik görevlisi Bilal Gençer’e çarptı. Ağır yaralanan Gençer, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi fakat kurtarılamadı.

GENÇER’İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bilal Gençer, olaydan sonra yaşamını yitirdi. Gençer’in cenazesi Karaağaç Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gençer’in yaklaşık bir yıl önce evlendiği, uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra memleketi Isparta’ya dönerak güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. 10 aylık bir bebeği olan Gençer’in ani vefatı ailesini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

KAZA ANINDAKİ HAREKETLER GÖRÜNTÜLENDİ

Bilal Gençer’in ölümüne sebep olan kazaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de kaydedildi. Bu görüntülerde, okulda nöbet tutan Gençer ile birkaç kişinin kapı girişinde beklerken yaklaşan cipin aniden manevra yaptığı, demir kapıya çarpmasının ardından Gençer’e çarptığı anlar yer alıyor. Bu görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair net bir şekilde bilgi sağlıyor.

