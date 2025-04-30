Isparta’da Öğrenci Boğulma Tehlikesi Geçirdi

ÖĞRENCİSİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Isparta’da yer alan Selahattin Seçkin İlkokulu’nda bir öğrenci, boğulma tehlikesi yaşadı. Olay, öğrencilerin ders arasında atıştırmalık tükettiği sırada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilkokul öğrencisi Eylül Y.’nin soluk borusuna gıda maddesi kaçtı ve bu durum nefes almakta güçlük çekmesine sebep oldu.

ÖĞRETMEN MÜDAHALE ETTİ

Küçük öğrencinin zor anlarını fark eden öğretmeni Gözde Batmaz Akın, hızlı bir şekilde müdahale etti. Akın, Heimlich manevrasını uygulayarak Eylül’ün soluk borusundaki gıda maddesini çıkardı. Bu müdahale sayesinde öğrencinin tekrar nefes alabilmesi sağlandı. Sınıf arkadaşları ve öğretmen, olayın ardından derin bir nefes aldı ve yaşanan panik sonrasında rahatladı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’DEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin soğukkanlı müdahalesinin öğrenci için hayat kurtarıcı olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Öğretmenimizi duyarlılığından ve bilinçli müdahalesinden dolayı tebrik ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.