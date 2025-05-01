Isparta’da Öğrenci Heimlich İle Kurtarıldı

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞANAN OLAY

Isparta’daki Selahattin Seçkin İlkokulu’nda bir öğrenci, boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, öğrenciler ders arasında atıştırmalık yediği sırada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ilkokul öğrencisi Eylül Y.’nin soluk borusuna gıda maddesi kaçtı ve bu durum nedeniyle küçük öğrenci nefes almakta zorlanmaya başladı.

Sınıf öğretmeni Gözde Batmaz Akın, durumu fark ederek hızlıca müdahale etti. Akın, Heimlich manevrası yaparak öğrencinin soluk borusundaki gıda maddesini çıkarmayı başardı. Öğrenci yeniden nefes almaya başlamasıyla birlikte, paniğe kapılan sınıf arkadaşları ve öğretmen derin bir nefes aldı ve rahatladı.

ÖĞRETMENİN DUYARLILIĞI TAKDİR EDİLDİ

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğretmenin soğukkanlı müdahalesi sayesinde öğrencinin hayati tehlikeyi atlattığı vurgulandı. Açıklamada, “Öğretmenimizi duyarlılığından ve bilinçli müdahalesinden dolayı tebrik ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.