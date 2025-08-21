Isparta’da Okçulukta Başarı Elde Edildi

ISPARTA’DAN BAŞARIYLA DÖNÜŞ

Isparta’da faaliyet gösteren okçuluk sporcuları, Sivas’ta gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda iki kupa kazanarak önemli bir başarı elde etti. Yaklaşık iki yıl önce temelleri atılan Isparta Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü, kısa sürede 150’ye yakın sporcuyu bünyesine katarak geleneksel Türk okçuluğu sporunu genç nesillere aktarmayı sürdürüyor.

DISIPLINLİ ÇALIŞMA VE BAŞARI

Kulüp antrenörü Mithat Gediman, disiplinli ve özverili çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirtti. Sivas’taki şampiyonadan başarıyla döndüklerini ifade eden Gediman, şu bilgilerde bulundu: “Ferdi olarak 12-13 yaş grubunda Türkiye şampiyonu bir sporcumuz var. Okullar arası yarışmalarda Türkiye üçüncülüğümüz mevcut. Gençlerde Türkiye şampiyonu olduk. Sivas’taki kulüpler arası yarışmada genç erkek takımımız Türkiye birincisi, genç kız takımımız ise Türkiye ikincisi oldu. Hem büyük erkekler hem de gençler kategorisinde gruplardan birinci çıktık.”

GELENEKSEL OKÇULUĞUN ÖNEMİ

Bu yılki başarılarına yenilerini eklemeyi hedeflediklerini ifade eden Gediman, milli takıma sporcu yetiştirmek istediklerini vurguladı. Kulüp sporcularından ve aynı zamanda antrenör olan Tuğrul Öztekin, geleneksel okçuluğun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, “Okçuluk, çocukların odaklanma, stresle başa çıkma ve özgüven gelişiminde büyük rol oynuyor. Isparta’yı bu alanda her geçen gün daha ileri taşıyoruz.” diye konuştu.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Türkiye şampiyonasında derece elde eden sporculardan Ali Emir Yoldemir, hedefinin milli takıma katılarak, ülkeyi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.