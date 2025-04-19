Isparta’da Plakasız Motosikletten Harekete Geçildi

PATİKALARDAN PLAKASIZ MOTOSİKLETE HAREKETLER

Isparta’da plakasız bir motosikletle akrobatik gösteriler düzenleyen bir kişinin görüntüleri sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Bu durum, emniyet güçlerinin hızlı bir şekilde harekete geçmesine neden oldu.

EMNİYET KUVVETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Görüntüler, 15 Nisan tarihinde plakasız motosiklet kullanan bir bireyin trafikte tehlike oluşturacak şekilde hareketlerde bulunduğunu gösteriyor. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, bu durum üzerine derhal bir araştırma başlattı. Güvenlik ekipleri, motosikletin plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti.

Yapılan tespitler sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu’na dayanarak sürücüye 34 bin 389 TL idari para cezası kesildi. Bu durum, trafiğin güvenliğine yönelik önemli bir uyarı niteliği taşıyor.