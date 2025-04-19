Isparta’da Sahte Çekilişle Hesap Boşaltıldı

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞIYLA BAĞLANTILI OLAY

Isparta’da sosyal medya üzerinde karşılaşan bir vatandaş, sahte Togg çekilişi reklamına tıkladıktan sonra kötü bir deneyim yaşadı. Bu kişi, yönlendirildiği internet sitesindebankacılık bilgilerini paylaştı. Dolandırıcılar, elde ettikleri bilgilerle vatandaşın hesabından tam 766 bin 500 TL’yi başka hesaplara aktardı. Mağdur, yaşadığı durumu hemen emniyete bildirerek şikayetçi oldu.

GÖZALTILAR VE OPERASYONLAR

Mağdurun başvurusu üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda detaylı bir inceleme başlattı. 14 Nisan tarihinde, Isparta merkezli olarak Ankara, Antalya, Malatya, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu baskınlar sonucunda toplam 6 şüpheli Isparta’da gözaltına aldı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan şüpheliler, 18 Nisan günü adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürmekte.