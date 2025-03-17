Haberler

Isparta’da Şehitler İçin Karekod Uygulaması Başlatıldı

ŞEHİTLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Isparta’da gerçekleştirilen Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, Garnizon Şehitliği’ndeki 33 şehit mezarına karekod uygulaması uygulandı. Artık ziyaretçiler, bu karekodları okuyarak şehitlerin hayat hikayelerine dijital platformda ulaşma imkanı buluyor. Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ortaklığında hayata geçirilen bu uygulama, şehitlerin kahramanlık hikayelerini dijital ortama taşımayı hedefliyor.

PROJENİN AMACI VE DETAYLARI

Bu proje sayesinde ziyaretçiler, şehit mezarlarına entegre edilen karekodları okuyarak şehitlerin yaşam hikayelerine ve kahramanlıklarına dair bilgilere erişim sağlayabiliyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Savcı, bu konu hakkında yaptığı bir açıklamada, “Bu projeyi yaklaşık iki aylık bir süre zarfında hazırladık. Şehitler Haftası’na yetiştirmeyi hedefledik. Amacımız, aziz şehitlerimizin hatıralarını canlandırmak, gelecek nesillere örnek olmak ve onların kahramanlık destanlarını dijital ortamda aktarmaktır” diyor.

HATIRALARI YAŞATMAK

Savcı, Isparta Şehitliği’nde bulunan 129 şehitten 33’ünün mezarına karekod uygulamasının yerleştirildiğini belirterek, “Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, onları unutmamak ve unutturmamak için bu projeyi hayata geçirdik” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, bu projenin sadece Isparta’da değil, Türkiye genelinde 3 ilde daha uygulanacağı bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Manifatura Dükkanında Yangın: Büyük Hasar Oluştu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir manifatura dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kumaş ürünleri zarar gördü, ancak kimse yaralanmadı. Yangının nedeni araştırılıyor.
Haberler

Seyit Onbaşı’nın Kahramanlık Hikayesi Yeniden Canlandırıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi anısına, Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı yapay zeka ile görsel hale getirildi. Proje, tarihi olayları modern teknolojiyle duygu dolu bir şekilde sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.