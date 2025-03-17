Isparta’da Şehitler İçin Karekod Uygulaması Başlatıldı

ŞEHİTLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Isparta’da gerçekleştirilen Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, Garnizon Şehitliği’ndeki 33 şehit mezarına karekod uygulaması uygulandı. Artık ziyaretçiler, bu karekodları okuyarak şehitlerin hayat hikayelerine dijital platformda ulaşma imkanı buluyor. Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ortaklığında hayata geçirilen bu uygulama, şehitlerin kahramanlık hikayelerini dijital ortama taşımayı hedefliyor.

PROJENİN AMACI VE DETAYLARI

Bu proje sayesinde ziyaretçiler, şehit mezarlarına entegre edilen karekodları okuyarak şehitlerin yaşam hikayelerine ve kahramanlıklarına dair bilgilere erişim sağlayabiliyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Savcı, bu konu hakkında yaptığı bir açıklamada, “Bu projeyi yaklaşık iki aylık bir süre zarfında hazırladık. Şehitler Haftası’na yetiştirmeyi hedefledik. Amacımız, aziz şehitlerimizin hatıralarını canlandırmak, gelecek nesillere örnek olmak ve onların kahramanlık destanlarını dijital ortamda aktarmaktır” diyor.

HATIRALARI YAŞATMAK

Savcı, Isparta Şehitliği’nde bulunan 129 şehitten 33’ünün mezarına karekod uygulamasının yerleştirildiğini belirterek, “Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, onları unutmamak ve unutturmamak için bu projeyi hayata geçirdik” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, bu projenin sadece Isparta’da değil, Türkiye genelinde 3 ilde daha uygulanacağı bilgisi verildi.