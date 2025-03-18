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Isparta’da Somali Askerler Arasında Kavga Çıktı

Olayın Gelişimi

Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim alan Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında düzenledikleri futbol maçı sonrası gece saat 22.30’da bir kavga patlak verdi. Maçın ardından yaşanan gerginlik, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir çatışmaya dönüşüyor. Olayda toplam 24 Somali uyruklu asker yaralanıyor. Kışla çevresine çok sayıda ambulans sevk ediliyor ve yaralılara ilk müdahale yapılıyor. Yaralı askerler, Isparta’daki hastanelere götürülerek tedavi altına alınıyor.

Valilik Açıklaması

Isparta Valiliği, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bilgi veriyor. Yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır. Yaralılar, ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında diğerlerinin sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir.” şeklinde bilgi veriliyor.

Soruşturma ve Tedavi Süreci

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Yaralı askerlerin tedavi işlemleri devam ediyor ve durumlarının stabil olduğu belirtiliyor. Olayın gerekçesi ve tarafların durumu hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

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