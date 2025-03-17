Isparta’da Somali Askerleri Arasında Kavga Çıktı

OLAYIN DETAYLARI

Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda Somali uyruklu askerler arasında bir futbol maçı sırasında yaşanan olumsuz bir durum kavgaya neden oldu. Kavgada 24 Somali asker yaralandı. Olay, saat 22.30 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, eğitim gören Somali askerleri arasında futbol maçı sonrasında tartışma çıkmış, bu tartışma aniden kavgaya dönüşmüş.

AÇIKLAMA VE YARALILARIN DURUMU

Olayın ardından kışlaya çok sayıda ambulans gönderildi. İlk müdahaleleri kışla içerisinde yapılan yaralı askerler, Isparta’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Isparta Valiliği, konuya ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı ve “İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır. Yaralılar, ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında diğerlerinin sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir.” şeklinde bilgi verdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yaralı askerlerin tedavi süreçleri devam ediyor.