Isparta’da Tartışan Komşular Arasında Silahlı Kavga

KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGA

Isparta’da, husumetli komşular arasında yaşanan bir kavgada, 1 çocuk dahil 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Olay, Yayla Mahallesi’nde, saat 15.40 sıralarında gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 1605 Sokak’taki bir apartmanda bilinmeyen bir sebepten ötürü komşular arasında tartışma patlak verdi. Bu tartışma, kısa bir süre içerisinde kavgaya dönüştü.

SALDIRI SONUCU AĞIR YARALANANLAR

Kavga esnasında Fahri E. (66), pompalı tüfekle komşularına ateş açtı. Saldırı sonucunda Göfer E. (52) başından ve göğsünden ağır yaralandı. Ayrıca, A.E. (14) sağ kolundan ve koltuk altından yaralar aldı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

Ağır yaralanan Göfer E., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilinci açık olan A.E. ise Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın şüphelisi Fahri E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma süreci ise devam ediyor.