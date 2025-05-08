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Isparta’da Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

OPERATION RESULTING IN SEIZURE OF ILLEGAL ITEMS IN ISPARTA

Isparta’da jandarma tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda imzalı açık senetler, ruhsatsız tabanca ve altı fişeği ele geçiriliyor. Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nın KOM Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tefecilik suçu işlediğinden ve mağdurlar olduğundan hareketle bu operasyonu düzenliyor.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında şüpheli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda toplamda 11 adet imzalı açık senet, 5 adet boş senet, alacak yazılı bir ajanda, ruhsatsız tabanca ve 234 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçiriliyor. Olayla ilgili olarak şüpheliye karşı tefecilik suçundan adli işlemler başlatılıyor.

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