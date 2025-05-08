Isparta’da Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

TEFECİLİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Isparta’da jandarma, tefecilik suçuna yönelik bir operasyon düzenliyor. Operasyonda, imzalı açık senetler, bir tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tefecilik yaptığı ve mağdurlar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçiyor.

ARAMA SONUÇLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Yapılan operasyonda şüpheli şahsın evinde ve aracında detaylı aramalar yapıldı. Aramalarda 11 adet imzalı açık senet, 5 adet boş senet, alacak kaydedilmiş bir ajanda, ruhsatsız 9 mm çapında bir tabanca ve toplamda 234 adet 9 mm tabanca fişeği bulundu. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında tefecilik suçundan hukuki süreç başlatıldı.