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Isparta’da Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

TEFECİLİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Isparta’da jandarma, tefecilik faaliyetlerine yönelik bir operasyon düzenliyor. Operasyonda, imzalı açık senetler, bir tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tefecilik suçu işlediği ve bu konuda mağdurlar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

ARAMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahsın yaşam alanında ve aracında arama yapıldı. Arazilerde; 11 adet imzalı açık senet, 5 adet boş senet, bir alacak yazılı ajanda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 234 adet 9 mm tabanca fişeği bulundu. Olayla ilgili olarak, şüpheli kişiye tefecilik suçundan adli işlem yapılıyor.

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