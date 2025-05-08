Isparta’da Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

TEFECİLİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Isparta’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda imzalı açık senetler, bir tabanca ve tabanca fişekleri bulundu. Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tefecilik yapmakta olduğu ve mağdurların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

ARAMALARDA KAYDA DEĞER BULGULAR ELDE EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin ikametinde ve aracında detaylı arama yapıldı. Bu aramalarda, 11 adet imzalı açık senet, 5 adet boş senet, alacak yazılı bir ajanda, ruhsatsız bir adet 9 mm çapında tabanca ve 234 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak şüpheli hakkında tefecilik suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.