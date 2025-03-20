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Isparta’da Tekel Bayi Soygunu: Bir Tutuklama

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Isparta’da bir tekel bayisinin camını kırarak içeri giren bir kişi, içki çaldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi. Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi’nde bulunan bir tekel bayisinde gerçekleşti.

ŞÜPHELİ B.Ç.’NİN EYLEMLERİ

Edinilen bilgilere göre, B.Ç. isimli şahıs, tekel bayisinin önüne gelerek elindeki taşla camı kırdı ve içeri girerek dolaptan içki almayı başardı. Hızla olay yerinden kaçan B.Ç., iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından ifadesinin alındığı B.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, B.Ç.’nin elindeki taşlarla iş yerinin camını kırarak içeri girdiği ve dolaptan içki aldıktan sonra hızla kaçtığı anlar net bir şekilde görülebiliyor.

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