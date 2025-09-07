Isparta’da Tofaş, Ağaca Çarptı

KAZA DETAYLARI

Isparta’da yaşanan bir trafik kazasında Tofaş otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazanın sonucunda sürücü hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.30 sıralarında Isparta’nın Sav Kasabası, 106’ncı Cadde ve Sav Kavşağı mevkiinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN KAYBETTİĞİ HAKİMİYET

Alınan bilgilere göre, 31 yaşındaki Ali Armağan yönetimindeki 15 AD 605 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjde bulunan ağaca çarptı. Vatandaşların kazayı görerek yaptığı ihbar üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kazanın ardından yaptıkları inceleme sonucunda, sürücü Ali Armağan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücünün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkararak ambulansla Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırdı. Kazaya dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.