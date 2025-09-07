Haberler

Isparta’da Tofaş, Ağaca Çarptı

KAZA DETAYLARI

Isparta’da yaşanan bir trafik kazasında Tofaş otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazanın sonucunda sürücü hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.30 sıralarında Isparta’nın Sav Kasabası, 106’ncı Cadde ve Sav Kavşağı mevkiinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN KAYBETTİĞİ HAKİMİYET

Alınan bilgilere göre, 31 yaşındaki Ali Armağan yönetimindeki 15 AD 605 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjde bulunan ağaca çarptı. Vatandaşların kazayı görerek yaptığı ihbar üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kazanın ardından yaptıkları inceleme sonucunda, sürücü Ali Armağan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücünün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkararak ambulansla Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırdı. Kazaya dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Haberler

Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.