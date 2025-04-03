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Isparta’da Trafik Denetimlerinde Ceza Yağdı

Trafik Denetimlerinin Detayları

Isparta’da gerçekleştirilen 4 günlük trafik denetimlerinde 7 bin 707 araç ve sürücü kontrol ediliyor. Uygulamalar sonucunda hız ihlali, kask ve emniyet kemeri kullanmama gibi çeşitli trafik kurallarını ihlal eden toplam bin 605 sürücüye cezai işlem yapılıyor. 29 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimler, kamunun trafik güvenliğini sağlamak için gerçekleştiriliyor.

İhlal Sayıları ve Uygulanan Cezalar

Denetimler kapsamında hız ihlali yaptığı tespit edilen 769 sürücüye, kask takmayan 24 motosiklet sürücüsüne ve emniyet kemeri kullanmayan 324 sürücüye cezalar veriliyor. Ekipler, toplamda bin 605 sürücünün çeşitli trafik kuralı ihlali nedeniyle karşılaştığı cezaları raporluyor.

Gelecek Denetimler

Trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin durmaksızın sürdürüleceği ifade ediliyor. Isparta emniyet güçleri, bu tür uygulamaların önemini vurguluyor ve sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ediyor.

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