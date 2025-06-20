Isparta’da Trafik Güvenliği Sağlandı

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE VE TRAFİK GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Isparta genelinde, düzensiz göçle mücadele ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir huzur uygulaması yapıldı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem il merkezinde hem de ilçelerdeki denetimlerde toplu bir çalışma gerçekleştirdi.

DENETİM SONUÇLARI

Bu uygulama sonucunda, toplamda 3 bin 332 şahıs sorgulandı ve 955 araç üzerinde kontrol yapıldı. Uygulama sırasında, trafik kurallarını ihlal eden 11 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Huzur uygulamaları, hem düzensiz göçle mücadeleyi hem de trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.