Isparta’da Trafik Kontrolleri Yapıldı

TRAFAK UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Isparta’da gerçekleştirilen trafik uygulamalarında toplam 282 şahıs ve 147 araç üzerinde kontrol yapıldı. Bu denetimlerde 7 sürücüye idari para cezası uygulandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde trafik güvenliğini ve asayişi sağlama çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

İKİ FARKLI UYGULAMA GERÇEKLEŞTİ

16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı trafik uygulaması dikkat çekti. İlk uygulama Salı günü saat 22.30-23.30 arasında yapıldı. Bu denetimde 96 şahıs ve 53 araç ile sürücüleri kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 3 sürücüye idari para cezası kesildi.

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Dün, 16.30-17.30 saatleri arasında yapılan ikinci uygulamada ise 186 şahıs ve 94 araç sorgulandı. Bu denetimde de kurallara uymayan 4 araç sürücüsüne daha idari para cezası uygulandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırma amacıyla uygulamalarına devam ediyor.