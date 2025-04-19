Isparta’da Trafik Kontrolü Gerçekleşti

ISPARTA’DA GECELİK TRAFİK UYGULAMASI

Isparta’da gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulaması çerçevesinde, 2,5 saatlik süre zarfında toplamda 181 şahıs ve 71 araç kontrol edildi. Kontrollerde, kurallara uymayan 41 sürücüye idari para cezası kesildi.

KAPSAMLI KONTROLLER GERÇEKLEŞTİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla dün akşam saat 21.00 ile 23.30 arasında kapsamlı bir trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 181 kişi ve 71 araç sürücüsü denetime tabi tutuldu. Ekiplerin dikkatli bir şekilde yürüttüğü kontroller neticesinde, kurallara uymadığı belirlenen 41 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanmış oldu.