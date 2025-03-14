Isparta’da Trafik Uygulaması: 17 Araca Ceza

TRAFİK DENETİMİNDE KAPSAMLI UYGULAMA

Isparta’da gerçekleştirilen bir saatlik uygulama sırasında 197 birey ile 63 araç kontrol edildi ve kusurlu tespit edilen 17 araca idari ceza kesildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, trafik ve asayişin sağlanması amacıyla bu şok denetimi düzenledi.

AŞAĞIDAKİ KUSURLU ARAÇLARA CEZA UYGULANDI

Dün akşam saat 21.00 ile 22.00 arasında yapılan denetimlerde, toplamda 197 kişi ile birlikte 63 araç ve sürücüleri kontrolden geçirildi. Yapılan denetimler sırasında kusurlu bulunan 17 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.