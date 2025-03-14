Haberler

Isparta’da Trafik Uygulaması: 17 Araca Ceza

TRAFİK DENETİMİNDE KAPSAMLI UYGULAMA

Isparta’da gerçekleştirilen bir saatlik uygulama sırasında 197 birey ile 63 araç kontrol edildi ve kusurlu tespit edilen 17 araca idari ceza kesildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, trafik ve asayişin sağlanması amacıyla bu şok denetimi düzenledi.

AŞAĞIDAKİ KUSURLU ARAÇLARA CEZA UYGULANDI

Dün akşam saat 21.00 ile 22.00 arasında yapılan denetimlerde, toplamda 197 kişi ile birlikte 63 araç ve sürücüleri kontrolden geçirildi. Yapılan denetimler sırasında kusurlu bulunan 17 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

İran İçin Casusluk Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonla, İran istihbaratına casusluk yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonuyla yapıldı.
Haberler

Kars’ta Kaçak Göçmen Operasyonu Yapıldı

Kars'ta düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalanırken, vize ihlali yapan bir Gürcü vatandaşının sınır dışı edildiği bildirildi. Göçmenler geri gönderme merkezine yönlendirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.