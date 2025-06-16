Isparta’da Trafik Uygulaması Yapıldı

TRAFİK UYGULAMASI DETAYLARI

Isparta’da, Kolçelik ve Aypa kavşakları arasında gerçekleştirilen trafik uygulamasında toplamda 78 şahıs ve 53 araç sorgulandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün saat 16.30 ile 17.30 arasında il merkezinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla bu denetimleri uyguladı.

KURAL İHLALLERİ VE CEZALAR

Uygulama sırasında, Kolçelik Kavşağı ile Aypa Kavşağı arasında yapılan denetimlerde bazı kural ihlalleri tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle 10 araca idari para cezası uygulandı. Böylece, trafik güvenliğinin sağlanması noktasında önemli bir adım atılmış oldu.