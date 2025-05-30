Isparta’da Trafik Uygulaması Yapıldı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN DENETİM

Isparta’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş ve trafik kontrolünde toplam 171 kişi ile 83 araç sorgulandı. Bu denetim sırasında, kurallara uymayan 13 sürücüye çeşitli nedenlerden dolayı idari para cezası uygulandı.

DENETİM ZAMANI VE YERİ

Emniyet ekipleri, 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.30 ile 22.30 arasında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Kentin merkezinde belirlenen iki farklı noktada yapılan uygulamalar, güvenliği sağlamak amacıyla yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali tespit edilen sürücülere ceza kesilmesi dikkat çekti.