Isparta’da Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleşti

Isparta merkez ve Şarkikaraağaç’ta narkotik operasyonları düzenlendi ve bu operasyonlar üç gün sürdü. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda uyuşturucu madde kullanan 32 bireye adli işlem yapıldı, ayrıca uyuşturucu ticareti ile ilgili olarak 6 kişi tutuklandı.

OPERASYON TARİHLERİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-17-18 Nisan 2025 tarihlerinde il merkezi ve Şarkikaraağaç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Operasyonlar sırasında 2 bin 221 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 30,25 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7,35 gram metamfetamin ve 27 tablet sentetik ecza bulundu.

ŞÜPHELİLER VE TUTUKLAMALAR

Yapılan operasyonlar neticesinde, 32 şüpheliye “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı. Bunun yanı sıra, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı mahkeme tarafından tutuklandı.