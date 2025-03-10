Isparta’da Uyuşturucu Operasyonlarında 39 Gözaltı

SON HAFTADA GERÇEKLEŞEN OPERASYONLAR

Isparta’da son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu süreçte 39 şüpheli gözaltına alındı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini sürekli olarak sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER VE GÖZALTILAR

Yapılan çalışmalarda, 4 bin 243 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6,65 gram metamfetamin, 0,78 gram bitkiye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1,65 gram esrar ve 34 adet sentetik ecza bulundu. Elde edilen bilgilere göre, operasyonlarda yakalanan 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.