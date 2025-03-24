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Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

OPERASYONLARDA YETİŞEN GÜVENLİK FAALİYETLERİ

Isparta’da polis ekipleri tarafından geçtiğimiz bir hafta boyunca düzenlenen operasyonlar neticesinde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 5 bin 213 kullanımlık sentetik kannabinoid, 221,09 gram esrar, 8,64 gram metamfetamin ve 10 adet sentetik ecza yakalandı. Uyuşturucu suçlarıyla ilgili olarak 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bu şüphelilerden 4’ü tutuklandı ve 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

UYUŞTURUCU MADDE TÜCCARIYLA MÜCADELE

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından 16-22 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmiş operasyonlar, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili 14 ayrı yakalamayı içeriyor. Ele geçirilen malzemelerin arasında toplam 5 bin 213 kullanımlık sentetik kannabinoid, 221,09 gram esrar, 8,64 gram metamfetamin ve 10 adet sentetik ecza yer alıyor. Toplamda 19 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı; bunlardan 14’ü uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan, 5’i ise uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı ve cezaevine konuldu. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de operasyonlar sırasında yakalanarak cezaevine teslim edildi. Bu süreç, Isparta’da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

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