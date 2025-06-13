Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen etkili bir operasyonla uyuşturucu ile mücadele kapsamında sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi ve aparat ele geçirdi. Bu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek için yapılan çalışmalarda, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü il merkezinde bir operasyon gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Maddeler ve Şüpheliler

Operasyon sırasında 78 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan bir aparat bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda 1 kişi hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı, diğer bir kişi ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.