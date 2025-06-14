Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

İKİ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonu sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Bunun yanı sıra, uyuşturucu ticareti yapma suçundan iki kişi gözaltına alındı.

BİR ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Isparta’daki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, ilk operasyonda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.D. isimli hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Aynı gün gerçekleşen diğer operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 117 adet sentetik ecza, 100 adet ecstasy hap ve 3.45 gram kokain ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında, iki şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.