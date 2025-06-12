Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Isparta’da yapılan uyuşturucu operasyonunda, kağıda emdirilmiş şekilde toplam 6 bin 672 kullanım için yeterli sentetik kannabinoid ele geçiriliyor. Yapılan operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alınıyor ve mahkeme kararıyla tutuklanıyor.

Operasyonun Detayları

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesi amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede 10 Haziran’da il merkezi içinde gerçekleştirilen operasyonda, kağıda emdirilmiş 6 bin 672 kullanım kapasitesine sahip sentetik kannabinoid maddesi ele geçiriliyor.

Şüphelilerin Yakalanması

Operasyon sırasında 2 şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçlamasıyla gözaltına alınıyor. Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.