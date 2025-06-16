Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ÖNEMLİ OPERASYON

Isparta’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bin 188 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Bu operasyon neticesinde bir kişi gözaltına alındı ve üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Isparta il merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ile ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, emniyet güçleri önemli bir başarı elde etti.

ŞÜPHELİLER ÜZERİNDE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen araştırmalarda, toplamda bin 188 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ayrıca, bu olayla bağlantılı olarak üç şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan bir şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” ile suçlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.