Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dün Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 31 Ağustos Pazar günü yapılan operasyon, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik bir önlem olarak planlandı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Operasyonda; 136 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,61 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy ve 25 adet sentetik ecza bulundu. Olayla ilgili olarak, 1 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

Ayrıca, operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 1 şüpheli ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan aranan bir kişi de gözaltına alındı.