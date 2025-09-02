Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Isparta’da gerçekleştirilen bir operasyonda, 80 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda, bu uyuşturucu maddelerden dolayı 2 şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Yakaladıkları şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı. Bunun yanında, söz konusu şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu durum, kentteki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.