Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Isparta’da gerçekleştirilen bir operasyonda, 80 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda, bu uyuşturucu maddelerden dolayı 2 şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Yakaladıkları şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı. Bunun yanında, söz konusu şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu durum, kentteki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.

Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Mahmut Arıkan, Faed Mustafa ile görüştü. Filistin davasını Türkiye temsil ediyor. Zulüm karşısında direniş devam edecektir. Gazze’deki abluka delinecek, insanlar yiyecek bulacak. Türk halkı,...

Saadet Partisi'nin lideri Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

